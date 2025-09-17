Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

С 2023 года компания предлагает пользователям переходить на Windows 11.

Microsoft прекратит поддержку операционки Windows 10

Фото: © РИА Новости/Вера Голосова

Microsoft: обновление операционной системы Windows 10 в октябре будет последним

Компания Microsoft прекратит поддержку всех версий операционной системы (ОС) Windows 10 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations) с 14 октября 2025 года. Соответствующее уведомление появилось на официальном корпоративном сайте. Согласно ему, у операционки завершится обслуживание, а ежемесячное обновление за октябрь будет последним.

«Устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — говорится в сообщении.

Компания Microsoft не первый год готовит пользователей к расставанию с Windows 10. Главный менеджер по корпоративным продуктам Джейсон Лезенек впервые заявил об этом в апреле 2023 года. Он также посоветовал перейти на Windows 11, «поскольку никаких дополнительных обновлений функций Windows 10 не будет».

После заявления Лезенека издание The Verge обвинило его с коллегами в манипуляции. Так, представители Microsoft предложили обычным пользователям продлить операционную систему на год за $30. При этом нужно было еще и подключиться к программе дополнительного обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU).

Несмотря на предупреждения, в сентябре 2025-го больше половины пользователей продолжают работать в ОС Windows 10. Об этом свидетельствуют данные «Лаборатории Касперского», специалисты провели международное исследование. И выяснили, что 51% частных и почти 60% корпоративных клиентов не расстались с текущей версией.

Эксперты отмечают: использование устаревших версий ОС в корпоративной инфраструктуре может привести к повышенной уязвимости к атакам хакеров, а также несовместимости с новыми программными обеспечениями (ПО).

Универсальная система Windows 10 была выпущена 29 июля 2015 года. Одной из важных особенностей стала интеграция с облачными сервисами Microsoft OneDrive, Office 365 и ассистентом Cortana. Тогда браузер Internet Explorer заменили на Microsoft Edge. С систем Windows 7 и Windows 8.1 можно было бесплатно обновиться до Windows 10.

