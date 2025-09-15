В мессенджере MAX запустили цифровой ID: как это работает

Новая функция заменит использование бумажных документов в повседневных ситуациях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
В мессенджере MAX запускают новую функцию — создание цифрового идентификатора. Она должна заменить использование бумажных документов в повседневных ситуациях: например, для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями или при заселении в отель. Об этом пишут «Известия».
Как работает новая функция
- Оформить цифровой ID смогут только пользователи старше 18 лет. Для этого нужен смартфон с камерой и подтвержденный профиль на портале «Госуслуг». Биометрические данные можно прикрепить при регистрации или загрузить, отсканировав загранпаспорт нового формата. Далее потребуется сделать селфи для сверки личности. Вся процедура занимает примерно минуту.
- Цифровой ID в мессенджере MAX представляет собой отдельную страницу с подтвержденной фотографией и динамическим QR-кодом, который автоматически обновляется каждые 30 секунд. Использовать его можно только на устройстве, где он был оформлен, что снижает риск несанкционированного доступа и усиливает защиту персональных данных. С его помощью можно подтверждать возраст, статус студента или наличие многодетной семьи. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.
- После завершения тестирования мессенджер станет более функциональным. Пользователи смогут проходить верификацию через «Госуслуги», а государственные структуры получат подтвержденные аккаунты внутри платформы. Это станет ключевым конкурентным преимуществом по сравнению с зарубежными мессенджерами.
Что еще есть в MAX
- MAX позиционируется как национальный мессенджер и цифровая экосистема пользовательских сервисов. Он поддерживает аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, пересылку крупных файлов и денежные переводы. Новостные каналы пока работают в тестовом режиме.
- В платформу встроены бизнес-инструменты — мини-приложения и чат-боты, которые помогают решать бытовые задачи. Программа внесена в реестр российского ПО и доступна для установки на мобильные устройства, а также для компьютеров и веб-браузеров. В начале сентября аудитория MAX превысила 30 миллионов человек.
- Приложение оптимизировано для разных платформ. Оно обеспечивает синхронизацию данных и стабильное качество связи как на телефоне, так и на компьютере. Обновления выходят регулярно и направлены на расширение функционала, повышение защиты и добавление новых инструментов.
- Особое внимание уделяется безопасности. WhatsApp* и Telegram, по данным разработчиков, подорвали доверие к себе: ими активно пользуются мошенники, а руководство не справляется с их блокировкой. В случае мошенничества в MAX вероятность выявления нарушителей выше, так как сервис взаимодействует с российскими правоохранительными органами и реагирует на их запросы.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
