Первый за три года рейс из Москвы приземлился в Краснодаре

Новость, которой ждали тысячи российских туристов: спустя три с половиной года Краснодар открыли для авиаперелетов, и теперь наш юг стал еще доступнее. Вместо суток в поезде — всего четыре часа в небе.

Сегодня в столице Кубани приземлился первый рейс из Москвы. И на борту — ни одного свободного места. Пассажиров и экипаж встречали в торжественной обстановке. Скорость и комфорт перелета оценила и корреспондент «Известий» Александра Мостовая, ей с большим трудом удалось купить билет.

Спустя три с половиной года — это первый рейс в Краснодар. И вылетает он из аэропорта Шереметьево.

Новости о возобновлении авиасообщения появились на прошлой неделе. Билеты на первый рейс раскупили мгновенно. На борту полная посадка, лететь четыре часа.

До недавнего времени в Краснодарском крае работал только один аэропорт — в Сочи. Добираться до столицы Кубани приходилось сложным маршрутом.

Сначала четыре часа на самолете из Москвы в Сочи. Затем еще семь часов до Краснодара на автомобиле. А на поезде из столицы до Кубани добирались целые сутки. Открытие аэропорта в Краснодаре упростит логистику. Перелет сейчас составит четыре часа. Это значит, что путь до южных курортов сократится.

«Сложности с проездами были, так как самый ценный ресурс — это время. А, допустим, дорога в Москву или Нижний Новгород занимает двое суток на поезде. Соответственно, против четырех часов это весомо», — поделилась пассажирка Ангелина.

Юг становится доступнее. В июле возобновились полеты в Геленджик. Там в полную силу заработал ультрасовременный хаб, который надежно связал курорты Краснодарского края с остальными регионами страны. Вот и с открытием аэропорта в Краснодаре открываются новые возможности.

Они ждали этого 3,5 года. И вот командир экипажа объявляет, что самолет начинает снижаться. Несколько минут — и он садится на взлетно-посадочной полосе. Первый рейс встречают овацией.

«Прямо сейчас по трапу спускаются члены экипажа. На взлетно-посадочной полосе — торжественная обстановка. Краснодар встречает гостей солнечной погодой», — рассказала корреспондент.

«Край начинает жить активной жизнью, которой жил три года назад. Мы же край огромных возможностей, и, безусловно, открыты для всех событий: спортивных, культурных, политических. Мы снова открыты в полном масштабе и объеме», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До конца этого года Краснодар планирует принять более пятисот тысяч пассажиров. На билеты уже сейчас внушительный спрос.

