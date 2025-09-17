Песков: Путин всегда проявляет уважение к российским военным

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Накануне президент лично посетил учения «Запад-2025» в полевой форме без погон.

Почему Путин появился в форме на учениях

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин неизменно проявляет уважение к российским военным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет в его работе. Тем более в ходе СВО», — отметил он.

Накануне Путин лично посетил российско-белорусские учения «Запад-2025» в полевой форме без погон с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.». Песков также рассказал, что форма, в которой появился президент, не является новой. По словам официального представителя Кремля, российский лидер ранее посещал в ней штабы группировок, которые принимают участие в специальной военной операции.

Также глава государства положительно оценил ход маневров «Запад-2025». Он подчеркнул, что учения носят оборонительный характер. В них задействовали около десяти тысяч единиц вооружения и техники, включая 333 летательных аппарата.

Учения «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. По данным Минобороны Белоруссии, 15 сентября их наблюдали американские военные. Всего за действиями следили представители 23 стран, включая три государства НАТО — США, Турцию и Венгрию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

