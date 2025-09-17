Актер театра имени Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее артист пострадал от ножевого ранения, которое ему нанесла его сожительница.

Почему театр имен

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Актер театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения с высоты. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что инцидент произошел не на рабочем месте и квалифицируется как бытовая травма. В связи с состоянием здоровья артиста театр внес изменения в афишу.

Илья Дель родился 3 апреля 1985 года в Липецке. С детства он участвовал в спектаклях своего отца, режиссера Владимира Деля, в Молодежном театре «Предел» в Рязанской области. Позднее он окончил РАТИ и СПбГАТИ в 2007 году. В своей профессиональной карьере Дель работал в Малом драматическом театре (Театре Европы), театре «На Литейном» и Александринском театре. С 2022 года является актером театра имени Ленсовета. В числе его заметных ролей — Сансон Карраско в «Дон Кихоте», Хэппи в «Смерти коммивояжера» и Дамис в «Тартюфе».

Ранее, 12 апреля, Дель пострадал от ножевого ранения, которое ему нанесла его сожительница, актриса Александра Дроздова. Ему была проведена операция, после чего он прошел курс реабилитации. В отношении Дроздовой было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Художественный руководитель театра Лариса Луппиан уточняла, что Дель также несет часть ответственности за этот инцидент.

