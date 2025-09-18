Просрочка и точка: россияне все чаще сталкиваются с нарушениями сроков годности в магазинах

В России фиксируется большое количество случаев продажи просроченной продукции

В России, несмотря на введение системы маркировки, фиксируется множество случаев реализации просроченной продукции. Каждый месяц выявляется свыше 18 тысяч нарушителей. Теперь продавцам таких товаров будут автоматически назначать штрафы, Соответствующий законопроект разработал Роспотребнадзор. Наказания будут применяться по аналогии с системой «автоштрафов» за нарушения правил дорожного движения. По мнению общественников, бизнес использует мораторий на проверки, а предприниматели называют инициативу чрезмерно жесткой и фактически неоспоримой. «Известия» разбирались, поможет ли подобная мера избавиться от некачественных товаров.

Почему власти хотят усилить меры борьбы с торговлей просрочкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Штрафы за реализацию просроченных товаров планируется назначать автоматически, по принципу «автоштрафов» за нарушения правил дорожного движения. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Роспотребнадзор, с документом ознакомились «Известия».

В пояснительной записке говорится, что перечень оснований, при которых запрещена продажа товаров подлежащих обязательной маркировке, утвержден постановлением правительства еще в 2023 году. В него входят и продукты с истекшим сроком годности.

«С 2024-го разрешительный режим в целом значительно снизил количество нарушений, связанных с реализацией просроченной молочной продукции (на апрель 2025-го более чем в 40 раз). Тем самым участники оборота продемонстрировали возможность повышения контроля качества бизнес-процессов. В то же время с апреля этого года общее количество таких нарушений (по всем товарным группам) показывает тенденцию к росту», — отмечается в документе.

Решение о внедрении государственной системы обязательной цифровой маркировки приняли в 2017 году. Цель — усилить контроль за оборотом товаров, сократить подделки и фальсификат, отследить путь продукции от производства до кассы. Оператором стала компания Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ей поручили разработать и внедрить систему цифровой маркировки (ГИС МТ), получившую название «Честный знак» и начавшую работу в 2019 году. Сегодня обязательной маркировке подлежат молочные изделия, пиво и слабоалкогольные напитки, бутилированная вода, лекарства и другие категории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В пояснительной записке подчеркивается: хотя система маркировки уведомляет продавца о просроченном товаре на кассе, число нарушений увеличивается. Только за апрель 2025 года запрет нарушили более 18 тысяч участников рынка: 4165 юрлиц и 13 972 ИП. С 20 июля по 20 августа эти показатели выросли — 4790 юрлиц и 14 997 ИП.

«То есть количество нарушителей снизить не удается», — указано в законопроекте.

Роспотребнадзор напоминает, что по техрегламенту Таможенного союза сроки годности, установленные производителем, должны строго соблюдаться. Несоответствующая этим требованиям продукция подлежит изъятию из оборота.

Штрафы за реализацию просроченных товаров уже предусмотрены: для ИП — от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией, для юрлиц — от 300 до 600 тысяч. Однако, как пояснили в ведомстве, чтобы снизить административное давление на бизнес, взыскания начнут действовать только с 2026 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Законопроект также предусматривает штраф 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки. Авторы отмечают, что проблема остается массовой. По данным Роспотребнадзора, за полгода (с 20 февраля) зафиксировано 86,9 миллиона продаж товаров от незарегистрированных участников. Это на 5,7 миллиона меньше, чем за предыдущие шесть месяцев, но за год (с августа 2024-го) показатель увеличился на 56 миллионов и достиг 179,5 миллиона продаж.

«Известия» направили в Роспотребнадзор запрос о сроках внесения законопроекта в Госдуму и его принятия.

Помогут ли штрафы в борьбе с некачественным товаром

Продажа просроченной продукции во многом сохраняется из-за моратория на проверки: бизнес пользуется отсутствием серьезных санкций, и даже при выявлении факта просрочки нарушители часто не несут ответственности, рассказал глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Сегодня система маркировки позволяет со 100% точностью выявлять случаи, когда предприниматели совершают те или иные нарушения. Поскольку в ней есть информация о сроке годности каждого маркируемого продовольственного товара, то с помощью технических средств можно достоверно зафиксировать факт его реализации по истечении допустимых сроков, что само по себе является грубейшим нарушением», — пояснил он.

По его словам, автоматическая фиксация нарушений на основании объективных данных делает систему справедливой и непредвзятой. Главное, что неотвратимость наказания станет профилактикой для тех, кто еще торгует просрочкой, добавтил общественник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

О старте работы над системой «автоштрафов» для продавцов просроченных товаров на ПМЭФ-2025 сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Он отметил, что система будет фиксировать нарушения в автоматическом режиме: если запрещенный к продаже товар все же реализован, это юридически оформляется, а продавцу назначается штраф.

В ЦРПТ «Известиям» пояснили, что решение о запуске нововведений принимает правительство.

«Если оно будет принято, оператор готов его реализовать. Новый механизм может стать дополнительным инструментом контроля за оборотом некачественных и небезопасных товаров, при этом исключая человеческий фактор при проведении проверки», — сообщили в компании.

Там добавили, что система маркировки уже позволяет блокировать просрочку на кассе.

«При сканировании маркировки на кассе программное обеспечение магазина обращается к системе „Честный знак“ для получения данных о товаре. Если у товара истек срок годности или он запрещен к продаже, то касса не позволит продать такой товар покупателю. Система также фиксирует отклонения, которые могут послужить основанием для надзорных органов для проведения проверки. Благодаря нему на кассах заблокировано 2,3 млрд небезопасных товаров. А продажи просроченной „молочки“ сократились в 122 раза», — отметили в ЦРПТ .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Редакция также обратилась за комментариями в Ассоциацию компаний розничной торговли и к крупнейшим торговым сетям.

«Это правильная инициатива. Мы не случайно вводим в стране цифровизацию, чтобы ускорять, облегчать и удешевлять многие процессы, в том числе вынесение штрафов. А тут еще один важный момент неотвратимость наказания. Безусловно, тех, кто работает в правовом поле, эти нововведения не коснутся», — заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

В то же время глава «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что предпринимательское сообщество категорически против инициативы.

«Мы не поддерживаем этот законопроект, потому что штрафы очень трудно оспорить. А если решение станет автоматическим, то это будет практически невозможно. У предпринимателей и так сейчас непростые времена в связи с ростом тарифов, высокой ключевой ставкой», — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Калинина, маркировка уже должна предотвращать продажу просроченных товаров на кассе. Если эта система работает, то неясно, зачем дополнительно вводить штрафы.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что единственной действенной мерой остается блокировка просроченной продукции на кассе. По его словам, даже крупные штрафы не останавливают недобросовестных продавцов. Кроме того, любая проверка Роспотребнадзора должна согласовываться с Генпрокуратурой, а чаще всего такие проверки заканчиваются предупреждением, заключил эксперт.