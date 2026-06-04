Тяжелые квадрокоптеры «Сова» заминировали маршруты боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Тяжелые квадрокоптеры «Сова» заминировали маршруты боевиков ВСУ

Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» при помощи тяжелых квадрокоптеров «Сова» уничтожили логистические маршруты противника на Добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Беспилотники установили противопехотные и противотанковые мины на ключевых маршрутах выдвижения резервов и снабжения украинских боевиков. Минирование проводилось точечно на участках дорог, колонных путях и в местах вероятного развертывания вражеских колонн в тылу.

Отсутствие радиоканала управления делает дрон практически невидимым для систем радиоэлектронной разведки (РЭБ) противника. Полет осуществляется по заранее подготовленному маршруту. Благодаря этому «Сова» не боится средств РЭБ и сохраняет боеспособность даже в условиях плотного радиоподавления. Автономное сбрасывание мин на заданных координатах гарантирует выполнение задачи даже при полной потере связи с оператором.

Такая тактика затрудняет ротацию, подвоз боеприпасов и перемещение техники ВСУ. Противник несет потери на марше, подрываясь на дистанционно установленных минах.

Подразделения войск беспилотных систем продолжают системную работу по нарушению логистики ВСУ на Добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС