Снижает мотивацию: как кофеин помогает бороться с алкогольной зависимостью

Кофеин способен бороться с алкогольной зависимостью

Кофеин способен снижать риск формирования алкогольной зависимости за счет воздействия на работу мозга и блокировки эффекта «награды» от спиртного. Об этом сообщает журнал Translational Psychiatry.

Ученые отмечают: при употреблении алкоголя в мозге выделяется дофамин, отвечающий за чувство удовольствия и закрепление привычек.

«Кофеин препятствует активации определенных рецепторов, уменьшая этот вознаграждающий эффект и снижая мотивацию к повторному употреблению алкоголя», — говорится в исследовании.

Эксперимент проводился на грызунах, которым предлагали алкоголь и кофеин. Те животные, что получали оба вещества одновременно, демонстрировали значительно меньшую склонность к повторному употреблению спиртного. Дополнительные опыты показали, что ключевым механизмом является взаимодействие кофеина с аденозиновыми рецепторами, что подавляет дофаминовую активность, связанную с зависимостью.

Исследование выполнено международной группой специалистов, работающих в области нейробиологии и психиатрии.

Эксперты подчеркивают: кофеин не устраняет вреда от самого алкоголя, однако способен снижать его психологическую привлекательность. Это открывает новые направления для разработки методов борьбы с зависимостью, особенно на ранних этапах ее возникновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.