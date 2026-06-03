Патрушев рассказал, как регионы обеспечивают вакцинами для животных

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Правительство ежегодно предусматривает средства на закупку препаратов и диагностических средств.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Вопросы ветеринарной безопасности в животноводстве стали главной темой заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства РФ. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Участники рассмотрели меры, которые помогают не допустить распространения особо опасных заболеваний животных в России. Речь шла как о сельскохозяйственных, так и о диких животных. Отдельное внимание уделили профилактике, ликвидации возможных очагов болезней и взаимодействию федеральных ведомств с регионами.

Вице-премьер отметил, что важную роль в поддержании стабильной эпизоотической обстановки играет системная вакцинация. Эту работу Минсельхоз ведет совместно с Россельхознадзором и региональными ветеринарными службами.

По словам Патрушева, на федеральном уровне уже создана необходимая база для того, чтобы ответственные структуры могли оперативно реагировать на риски и сохранять ветеринарное благополучие в стране.

«Правительство ежегодно предусматривает весомый объем средств на закупку для регионов вакцин и средств диагностики. Только за последние три года на эти цели выделено больше 11-ти миллиардов рублей», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Он также сообщил, что в рамках национального проекта по продовольственной безопасности продолжается работа по повышению самообеспеченности России вакцинами для животных и ветеринарными препаратами. Для стабильного обеспечения внутреннего рынка такими лекарствами и проведения научно-исследовательских работ в 2026 году была создана единая государственная биологическая промышленная компания.

Кроме того, по словам вице-премьера, были обновлены план ветеринарной безопасности и алгоритм действий на случай возникновения неблагоприятных эпизоотических ситуаций.

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