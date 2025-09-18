Счет на секунды: как неправильная парковка мешает работе спецслужб

Нехватка парковочных мест создает проблемы для проезда машин экстренных служб

Что делать с водителями, которые бросают свои машины где попало и мешают проезду бригад скорой помощи и пожарных. Количество таких случаев стремительно растет.

Спасатели и врачи теряют драгоценные минуты и рискуют не успеть спасти чью-то жизнь. Какие меры могут изменить ситуацию? Мнения врачей, автоэкспертов и простых жителей собрал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Сирена истошно воет, но это скорее от безысходности. Машина скорой помощи словно в западне: фургон не может сдвинуться с места из-за припаркованных вокруг автомобилей. Бригаду реаниматологов в это время дожидается тяжелый пациент на другом конце Приморского края — у мужчины инфаркт. Врачей ждет вертолет, счет идет на минуты.

Нам удалось пообщаться с героями.

«Нашей бригаде пришлось применить физическую силу в отношение этого автомобиля. Мы, вручную его раскачав, передвинули на метр в сторону. Мы должны помнить, что в нашей профессии жизнь пациента измеряется не деньгами, а минутами», — рассказал водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Николай Соломакин.

Запаркованность дворов проблема всех крупных городов. В Красноярске из-за одного безответственного водителя врачам посреди ночи пришлось доставлять к машине скорой 94-летнюю пациентку через весь двор на коляске с подключенным кислородом.

Проехать по дорогам этого нового микрорайона в Москве настоящей квест не только для экстренных служб, но и для самих жителей. Проблема та же.

Все чаще улицы, дворы и подъездные пути становятся ловушкой не только для скорой, но и для пожарных, спасателей, коммунальных и газовых служб. Узкие проезды, хаотичная застройка, нехватка парковочных мест — как результат, легковушки заполняют все вокруг.

«Самая сложная ситуация вечером, когда жители возвращаются домой. Тем, кому не хватило места в парковочном кармане, бросают транспорт там, где придется. Вот тот самый пример. Водитель встал на повороте и не оставил вариантов для маневра. Протиснуться тут не сможет машина скорой помощи, пожарный автомобиль тем более», — рассказал корреспондент.

Хотя по закону водителям запрещено оставлять авто на повороте во двор или под окнами дома, парковаться вторым рядом и загораживать проезд. Но на деле правила мало кто соблюдает. Оно и понятно: за нарушение грозит максимум предупреждение или штраф всего в пятьсот рублей. А реальное наказание может грозить именно сотрудникам скорой, которые действовали, якобы, не по регламенту.

«С юридической точки зрения они не правы по той причине, что они могли повредить чужую машину, и тогда бы к ним уже претензии предъявлялись бы. И с точки зрения нарушения техники безопасности они рискуют своим уже здоровьем непосредственно», — рассказала заведующая Королевской станцией скорой помощи Юлия Сортова.

В Госдуме даже рассматривали законопроект, который позволил бы спецтранспорту таранить автомобили, преграждающие путь. Документ не одобрили, посчитав, что таким образом и спецмашины перебьют, и помощь вряд ли ускорят.

Проблему нужно решать комплексно.

«Мы с вами сразу же вспоминаем старые дворы, дворы советской постройки, где такой инфраструктуры даже не предполагалось. И понятно, что любой заезд транспорта мешает второму транспорту. И как вы не ужесточайте в данном случае, в отсутствии надлежащей инфраструктуры ситуацию не исправить», — отметил автоюрист Игорь Стремоусов.

Пока маленькие штрафы никого не пугают, жителям и сотрудникам экстренных служб приходится справляться своими силами и надеяться на сознательность водителей. Ведь проблема неправильной парковки — это не вопрос удобства или дисциплины. Это вопрос жизни и смерти.

