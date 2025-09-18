Авиакомпания из ОАЭ запросила слоты на полеты в Краснодар

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Резервация рассчитана на осенне-зимний сезон.

Можно ли улететь из Краснодара в ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Государственная авиакомпания из ОАЭ — Dubai Aviation Corporation, которая действует под название FlyDubai, запросила слоты на полеты в Краснодар. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Известно, что запрос поступил на осенне-зимний сезон.

Слот на полет представляет собой заранее зарезервированный временной интервал, который выделяет аэропорт для совершения взлета или посадки воздушного судна. Он позволяет регулировать воздушное движение и распределять нагрузку на инфраструктуру аэропорта. Актуальны такие слоты в условиях высокого спроса и загруженности.

Проработку авиасообщений с ОАЭ российские регионы начали в марте 2025 года. Так, сообщалось, что власти Пермского края проводят переговоры с авиакомпанией FlyDubai для открытия рейсов в Дубай. Известно, что в данный момент из Перми выполняются рейсы по 11 международным направлениям, среди которых Турцию, Египет, Индия, Вьетнам и Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ОАЭ могут внедрить гигантские подушки безопасности для самолетов.

