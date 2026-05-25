Секрет острого ума: какие продукты способны улучшать работу мозга

Какао и темный виноград стимулируют работу мозга

Природный полифенол под названием процианидин C1, который в больших количествах содержится в какао-бобах, винограде и яблоках, эффективно стимулирует работу мозга и укрепляет память. Этот вывод следует из исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

В ходе проведенных научных экспериментов исследователи установили, что данное вещество, обозначаемое как PC1, напрямую воздействует на пространственную память. Положительный эффект достигается благодаря влиянию компонента на молекулу microRNA-181a-5p, которая выступает своего рода регулятором важных нейронных процессов в организме.

Специалисты детально изучили биологический механизм воздействия и выяснили, что PC1 провоцирует усиленную выработку особого белка BDNF.

Этот протеин играет фундаментальную роль в поддержании здоровья нервной системы, отвечая за рост новых нейронов и защиту существующих клеток, что критически важно для процессов обучения.

Анализ показал, что употребление этого соединения активирует специфические сигнальные пути в гиппокампе — это ключевой отдел мозга, ответственный за формирование долгосрочной памяти и сохранение накопленной информации.

Несмотря на то что процианидин C1 обладает низкой степенью усвояемости, ученые подчеркивают его высокую эффективность даже при малых концентрациях.

Наличие сложных сигнальных механизмов позволяет веществу оказывать глубокое влияние на когнитивное здоровье, не требуя при этом поглощения огромного количества продуктов.

Авторы научной работы полагают, что их открытие заложит фундамент для создания новых терапевтических методов по профилактике глубоких возрастных изменений мозга и борьбе с нарушениями памяти. Использование природных полифенолов может стать безопасным и доступным способом сохранения ясности ума на долгие годы.

