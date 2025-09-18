Виновные в гибели девочки в Хибинах получили три года принудительных работ

Эфирная новость 25 0

Трагедия произошла четыре года назад — школьница погибла из-за снежного завала.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шокирующий приговор, который вынес суд в Петербурге. Инструкторам, по чьей вине погибла школьница на горном перевале в Хибинах, вместо тюрьмы назначили три года принудительных работ. И это при том, что обвинение требовало пять лет реального лишения свободы.

Трагедия случилась четыре года назад. 13 учеников вместе с педагогами отправились на лыжах в Хибины. Неожиданно на них обрушилась лавина, дети оказались под полутораметровой толщей снега.

Настю Кузьмину искали дольше всех, к медикам она попала слишком поздно. Как заявило следствие, руководители похода свернули с безопасного маршрута, а когда случилась беда, у них не оказалось нужного оборудования.

«Суд рассмотрел просто под микроскопом всю документацию. Я считаю, что они виновны. Я вообще не понимаю, как можно жизнь ребенка поставить на чашу весов, потому что уже известно, что одно событие цепляло другое», — рассказала мать погибшей девочки Юлия Кузьмина.

Второму подсудимому приговор вынесли заочно. Он даже не явился на заседание. И еще одна шокирующая деталь: оба педагога могут и дальше водить детей в походы. Суд не запретил им заниматься этой деятельностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

23:46
У секретаря СНБО Украины Умерова нашли элитную недвижимость в США
23:27
Переобулись? В ОПЕК высмеяли МЭА за смену позиции по инвестициям в нефть
23:09
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
23:00
Виновные в гибели девочки в Хибинах получили три года принудительных работ
22:53
Лавров: РФ готова на компромиссы по Украине, если будут учтены интересы Москвы
22:46
«Возвращаемся к музыке»: Мадонна анонсировала новый альбом

Сейчас читают

«Ни разу»: SHAMAN объяснил, почему не слушает свою песню перед «Интервидением»
Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025