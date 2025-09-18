Виновные в гибели девочки в Хибинах получили три года принудительных работ

Шокирующий приговор, который вынес суд в Петербурге. Инструкторам, по чьей вине погибла школьница на горном перевале в Хибинах, вместо тюрьмы назначили три года принудительных работ. И это при том, что обвинение требовало пять лет реального лишения свободы.

Трагедия случилась четыре года назад. 13 учеников вместе с педагогами отправились на лыжах в Хибины. Неожиданно на них обрушилась лавина, дети оказались под полутораметровой толщей снега.

Настю Кузьмину искали дольше всех, к медикам она попала слишком поздно. Как заявило следствие, руководители похода свернули с безопасного маршрута, а когда случилась беда, у них не оказалось нужного оборудования.

«Суд рассмотрел просто под микроскопом всю документацию. Я считаю, что они виновны. Я вообще не понимаю, как можно жизнь ребенка поставить на чашу весов, потому что уже известно, что одно событие цепляло другое», — рассказала мать погибшей девочки Юлия Кузьмина.

Второму подсудимому приговор вынесли заочно. Он даже не явился на заседание. И еще одна шокирующая деталь: оба педагога могут и дальше водить детей в походы. Суд не запретил им заниматься этой деятельностью.

