Засланный Алехин: как скандальный блогер пытался стать своим среди казаков

Скандальный блогер Роман Алехин хотел стать казачьим атаманом в 2017 году

Скандальная история с военным блогером Романом Алехиным получила продолжение. Несмотря на видео, где волонтер открыто обсуждает схему отмывания денег при организации помощи участникам СВО, вину свою Алехин так и не признал. Даже, напротив, похоже, решил идти до конца и начал оправдываться. Рассказывать о высокопоставленных покровителях и даже о дружбе с казаками. Хотя они этим знакомством далеко не гордятся.

Между тем, в отношении самого героя ролика полиция проводит проверку. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный — о новых деталях скандала.

Большой портрет в казачьей форме в центре кабинета, между ворохом благодарностей и медалями. Это привет из недалекого 2017 года, когда военный блогер Роман Алехин хотел войти в казачий круг, а вернее его возглавить.

«На этом круге было шесть кандидатов именно на должность атамана. Одним из них был я, но, кроме того, заявились еще двое. Одним из этих двоих был Роман Алехин», — рассказал атаман Курского окружного казачьего общества Игорь Филипповский.

Казачий круг — место для казаков сакральное, чужие здесь не ходят. Да и не в традициях выбирать атаманом иногородних, тех, кто по роду не казак и к культуре не имеет никакого отношения.

В 2017 году Роман несколько раз ездил в дальние станицы, где собирал казачьи культурные традиции, а еще проводил общественные мероприятия с танцами и плясками.

Когда российское казачество встало на государственную службу и стало хорошо финансироваться из бюджета, смекалистый юрист решил перейти от песен к живым деньгам. Благодаря связям, подспорьем стали региональные власти.

«Незадолго до этого меня вызвала зам по внутренней политике и предложила возглавить казачью партию Российской Федерации. Вот я отнекивался, она говорит, Роман, пожалуйста, вот ты у нас по казачеству, только ты, тем более культура, все настаивают, и Москва настаивает», — рассказывал Роман Алехин.

От такой напористости курские казаки даже опешили, но дали гостю слово и внимательно выслушали.

«И встал старик, именно тот старик, который был старшим среди стариков в казачьем обществе. Начал задавать вопросы, а Алехин повел себя крайне некорректно. Он сам по себе человек такой, ну, гордыня сумасшедшая, можно, так сказать», — добавил Филипповский.

Смекнув, что в их круг затесался засланный казачок, мужчины церемонится не стали. По казачьему уставу достали нагайки и исполнили экзекуцию.

«Наказание — это нагайка. Нагайка, соответственно, это, значит, твоя спина. Нагайка по ней плачет. И он понял, что сказал глупость, но тем не менее, еще матерно выразился. Это я не придумываю ничего», — заключил Филипповский.

Мстить за обиду казакам Роман начал в эпистолярном жанре, развернув целую компанию по дискредитации казачьего движения в целом и атамана Курского окружного казачьего общества в частности.

А потом началась СВО и Алехин стал возить гуманитарную помощь. И снова был пойман на подозрительных действиях. В СМИ состоялась уже публичная порка несостоявшегося казачьего атамана, после появления записи, где военный блогер договаривался о мошеннической схеме и присвоении десятков миллионов рублей на благом деле.

После разоблачений журналистами Алехин готовится к мести: собирает судебные иски против тех, кто узнал о его совсем не военкорской деятельности.

