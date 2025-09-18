Суд назначил 14,5 лет колонии фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо

Тархану Эльдукаеву Московский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде 14,5 лет по делу о покушении на убийство братьев-бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых, рассказал корреспондент 5-tv.ru, присутствовавший в зале суда.

Коллегия присяжных заседателей 22 августа признала невиновным Эльдукаева в покушении на убийство певца Авраама Руссо, но признала виновным по делу Гуршумовых.

В мае этого года суд закрыл от журналистов процесс рассмотрения дела в отношении Эльдукаева. Сделано это было из-за опасений, что сообщники обвиняемого могут оказать давление на присяжных. Тархан Эльдукаев был задержан в октябре 2023 года. По информации следствия, он выступил исполнителем замысла бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Исмаилов готовил убийство Руссо из-за личной неприязни. Для этой цели он нанял троих сообщников — Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Они подготовили все необходимое для совершения преступления. Трясников и Джура наблюдали за артистом и сообщали Демкину о каждом его передвижении и мероприятии.

Когда Руссо возвращался домой после концерта в августе 2006 года, Демкин начал стрельбу по его машине. В итоге певец получил четыре огнестрельных ранения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Его сообщникам были предъявлены обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», а также «Пособничество покушению на убийство».

В рамках этого дела в декабре 2022 года Хамовнический суд столицы приговорил Алексея Трясникова к 12 годам лишения свободы и Виталия Джуру к девяти годам колонии. Суд прекратил уголовное преследование в отношении Михаила Демкина в связи с его смертью в 2014 году. Фигуранты свою вину в содеянном не признают.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вася Бандит поехал в ресторан после приговора. Осужденный должен был оставаться под домашним арестом. Суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. По решению судьи, время, отведенное на обжалование приговора, Кокунов должен был находиться под домашним арестом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.