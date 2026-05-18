Более семи тысяч человек эвакуированы из-за землетрясения на юге Китая

Дарья Бруданова Журналист 46 0

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.

Что известно о землетрясении в китайском городе Лючжоу

Фото: www.globallookpress.com/Li Hanchi

Reuters: более семи тысяч человек эвакуированы из-за землетрясения на юге Китая

На юге Китая после сильного землетрясения, магнитуда которого достигла 5,2, было эвакуировано свыше семи тысяч человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района этой ночью. По предварительной информации, обрушились как минимум 13 жилых зданий. Под завалами могут находиться люди. На местах обрушений продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Reuters, три человека числятся пропавшими без вести, а еще четверо госпитализированы. До этого китайское агентство «Синьхуа» написало о том, что в результате землетрясения в городе Лючжоу погибли два человека.

Ранее эксперты также сообщили, что эпицентр землетрясения находился в районе Люнань городского округа Лючжоу. Там проживает порядка четырех миллионов человек. Очаг залегал на глубине восемь километров.

Прежде землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Карибском море. Подземные толчки были зарегистрированы недалеко от побережья страны и в 147 километрах от города Бас-Тер на острове Гваделупа. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

