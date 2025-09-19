США в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию по сектору Газа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Авторами проекта стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Греция, Пакистан, Южная Корея, Словения и другие.

Как решается конфликт с сектором Газа

Фото: www.globallookpress.com/UN Security Council

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За последние два года США в шестой раз наложили вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в Газе, освобождении заложников, снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи, сообщает ТАСС.

В ходе десятитысячного заседания СБ США стали единственными, кто проголосовал против документа. Все остальные 14 членов, включая постоянных участников РФ, Китай, Великобританию и Францию, выступили в поддержку резолюции.

Авторами проекта стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Греция, Пакистан, Южная Корея, Словения и другие.

После голосования по проекту резолюции дипломат РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар Израиля по столице Катара Дохе обесценил утверждения о готовности еврейского государства к дипломатии и сделкам.

Дипломат со стороны США Морган Ортагус объяснила решение со стороны Штатов тем, что резолюция легализует заявления, выгодные ХАМАС, и содержит «неприемлемые» формулировки.

Напомним, что США неоднократно выступали против резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа. Так, например, в ноябре 2024 года свое отрицательное решение Америка объяснила наличием в резолюции формулировки, предполагающей освобождение заложников только после начала соблюдения режима прекращения огня, а не до.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Израиль назвал сектор Газа «золотой жилой» для недвижимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день
6:00
«Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
5:38
Глава Роскомнадзора назвал агрессию против россиян в интернете системной
5:18
Медовый месяц на том свете: невеста впала в кому и умерла после свадьбы
5:00
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025