США в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию по сектору Газа

За последние два года США в шестой раз наложили вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в Газе, освобождении заложников, снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи, сообщает ТАСС.

В ходе десятитысячного заседания СБ США стали единственными, кто проголосовал против документа. Все остальные 14 членов, включая постоянных участников РФ, Китай, Великобританию и Францию, выступили в поддержку резолюции.

Авторами проекта стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Греция, Пакистан, Южная Корея, Словения и другие.

После голосования по проекту резолюции дипломат РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар Израиля по столице Катара Дохе обесценил утверждения о готовности еврейского государства к дипломатии и сделкам.

Дипломат со стороны США Морган Ортагус объяснила решение со стороны Штатов тем, что резолюция легализует заявления, выгодные ХАМАС, и содержит «неприемлемые» формулировки.

Напомним, что США неоднократно выступали против резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа. Так, например, в ноябре 2024 года свое отрицательное решение Америка объяснила наличием в резолюции формулировки, предполагающей освобождение заложников только после начала соблюдения режима прекращения огня, а не до.

