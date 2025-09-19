Черная магия: работники морга в Приморье зашили в грудь мертвеца кукол вуду

В Приморье патологоанатомы зашили три куклы вуду в тело умершего

Во Владивостоке двое сотрудников ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» использовали тело погибшего для проведения магического ритуала вуду. Патологоанатомы зашили в грудь мертвеца трех восковых кукол с пронизанными иглами фото людей на месте лиц. Фигуры были обвязаны шнурками по рукам и ногам, к каждой были прикреплены пластины с иероглифами, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Приморского края.

По данным следствия, работница морга действовала вместе с коллегой, сговорившись с неустановленным в ходе дознания третьим лицом. Ее соучастник разрезал трупу грудь и поместил в него пакет с куклами, после чего зашил.

Жуткий сверток обнаружили при бальзамировании тела. В отношении патологоанатомов возбудили уголовное дело.

Своими кощунственными действиями преступники выразили неуважение к памяти умершего и его родственников. Дело передано в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

