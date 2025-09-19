Черная магия: работники морга в Приморье зашили в грудь мертвеца кукол вуду

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

К фигуркам на месте лиц были прикреплены фотографии людей.

В морге зашили в грудь умершего необычные предметы

Фото: www.globallookpress.com/Stocktake

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Приморье патологоанатомы зашили три куклы вуду в тело умершего

Во Владивостоке двое сотрудников ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» использовали тело погибшего для проведения магического ритуала вуду. Патологоанатомы зашили в грудь мертвеца трех восковых кукол с пронизанными иглами фото людей на месте лиц. Фигуры были обвязаны шнурками по рукам и ногам, к каждой были прикреплены пластины с иероглифами, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Приморского края.

По данным следствия, работница морга действовала вместе с коллегой, сговорившись с неустановленным в ходе дознания третьим лицом. Ее соучастник разрезал трупу грудь и поместил в него пакет с куклами, после чего зашил.

Жуткий сверток обнаружили при бальзамировании тела. В отношении патологоанатомов возбудили уголовное дело.

Своими кощунственными действиями преступники выразили неуважение к памяти умершего и его родственников. Дело передано в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:18
Курсантки из Бурятии исполнили мечту, о которой рассказывали Владимиру Путину
13:03
«До 50 лет — это конвульсивные поиски»: Сергей Шнуров задумался о смысле жизни
13:00
Глава Рособрнадзора: до 30% школьной программы перегружено
12:50
Черная магия: работники морга в Приморье зашили в грудь мертвеца кукол вуду
12:23
Спецучреждение Минобороны РФ начнет заниматься исследованиями в области РЭБ
12:11
Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети