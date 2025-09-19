«Комплекс проблем»: Лавров встретится с Рубио впервые за четыре года

Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Это будет их первое прямое общение с 2021 года.

Когда Сергей Лавров встретится с Марко Рубио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Небезя: Сергей Лавров впервые за четыре года встретится с Марко Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за четыре года встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью Telegram-каналу «Вести».

Два дипломата встретятся в рамках предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет их первое личное общение за прошедшие четыре года. В последний раз они встречались в 2021-м.

«Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН. — Прим. ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем — и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется», — уточнил Небезя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по словам главы МИД РФ, Россия всегда готова к равноправному диалогу. Он подчеркнул, что наша страна стремится к сотрудничеству с Западными государствами. Лавров также отметил, что США начинает прислушиваться к позиции России по украинскому вопросу.

