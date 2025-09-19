Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

О выходе картины стало известно после того, как депутат Нина Останина предложила удалить песни коллектива с площадок.

Кто сыграет Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Актер Никита Кологривый сыграл фронтмена группы «Сектор газа» Юрия Хоя. Премьера одноименного байопика запланирована на 2026 год, трейлер уже доступен на площадках.

Фильм покажет разные этапы творческого пути и становления Юрия Клинских, известного под псевдонимом Хой. Если точнее — период от начала пути музыканта в Воронеже до пика популярности в девяностые годы.

«Мне кажется, это будет хорошее кино, очень человечное, очень понятное. В следующем году, надеемся, мы его выпустим», — рассказал генеральный продюсер Premier Давид Кочаров на презентации платформы в рамках фестиваля «Новый сезон».

Режиссер картины — Владимир Щегольков, сценарист — Дмитрий Лемешев. Он также работал над созданием сериала «Король и шут».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кологривый рассказал о работе с режиссером Учителем. Он отметил, что для него это — высокая планка. В картине «Шум времени» актер исполнит роль композитора Тихонова.

Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа»
