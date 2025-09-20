В Египте украли и переплавили браслет фараона возрастом 3000 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Драгоценность принадлежала правителю Аменемхету.

В Египте украли и переплавили браслет фараона

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Египетская полиция расследует кражу и уничтожение уникального артефакта — золотого браслета, которым, как полагают, владел фараон Аменемхет более трех тысяч лет назад. Об этом сообщает Mirror.

По данным правоохранительных органов, браслет исчез из лаборатории реставрации Египетского музея в Каире. Следствие считает, что сотрудница музея достала ценность из сейфа и продала знакомому ювелиру всего за 2750 фунтов стерлингов (311 тысяч рублей). Позже изделие перепродали литейщику, который переплавил древнюю реликвию вместе с другими украшениями.

Артефакт датируется приблизительно 1000 годом до н. э. и представлял собой золотую ленту, украшенную шариками из лазурита — редкого и высоко ценившегося в Древнем Египте камня. По данным египтологов, браслет принадлежал фараону Аменемхету, правившему с 993 по 984 год до н. э.

Власти распространили изображения браслета во всех аэропортах и на пограничных постах, чтобы предотвратить возможную попытку контрабанды. Однако, как заявили официальные лица, изделие уже утрачено безвозвратно.

Четверо подозреваемых — сотрудница музея, ювелир и двое посредников — были арестованы и признались в преступлении. Вырученные от продажи деньги изъяты в пользу государства.

Египетский музей, где хранится более 170 тысяч экспонатов, уже сталкивался с крупными кражами. Так, в 2013 году из музея Маллави исчезла статуя сестры Тутанхамона, датируемая XIV веком до н. э. Тогда удалось вернуть ценность спустя несколько месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:08
Выбрал наездницу: автор «Кода да Винчи» собирается жениться на своей любовнице
4:49
В Египте украли и переплавили браслет фараона возрастом 3000 лет
4:30
В «Талибане» заявили, что не допустят военных США на территорию Афганистана
4:07
В Амурской области из-за ЧП на железной дороге погибли два человека
3:48
Все решено: МОК лишил российских биатлонистов золота Олимпийских игр — 2014 в Сочи
3:27
В Турции 12 человек пострадали при столкновении парома и сухогруза

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025