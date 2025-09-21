«Вам кажется»: похудевшая Решетова открестилась от употребления «Оземпика»

Анастасия Решетова заявила фанатам, что не употребляет «Оземпик»

Модель и бывшая возлюбленная Тимати заявила публике, что не употребляет «Оземпик». В использовании популярного препарата для похудения ее заподозрили из-за заметной потери веса — на последних фото она демонстрирует точеную талию.

Те, кто давно следит за публикацями Решетовой, помнят ее мягкие и женственные черты во время поездки в Дубай — теперь же многие считают, что она исхудала до опасной степени. По словам самой девушки, она, и правда, скинула несколько килограммов, но только благодаря физической активности.

«Я не худею. Я занимаюсь спортом. У меня две-три силовые тренировки в неделю, теннис раз в неделю плюс мотокросс. Я не могу жить без спорта, причем именно интенсивного» — заявила подписчикам 29-летняя модель.

Решетова также подчеркнула, что полноценно питается и с мышечной массой у нее все в порядке, просто из-за высокого роста она кажется еще худее. Некоторые поклонники стали сочувствовать девушке, предположив, что по ней тяжело ударило расставание с Тимати. Кое-кто из комментаторов вовсе не стеснялся в выражениях и писал, что от актрисы остались «одни кости».

