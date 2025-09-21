«Вам кажется»: похудевшая Решетова открестилась от употребления «Оземпика»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Модель заявила, что много занимается спортом.

Почему Анастасия Решетова так сильно похудела

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Решетова заявила фанатам, что не употребляет «Оземпик»

Модель и бывшая возлюбленная Тимати заявила публике, что не употребляет «Оземпик». В использовании популярного препарата для похудения ее заподозрили из-за заметной потери веса — на последних фото она демонстрирует точеную талию.

Те, кто давно следит за публикацями Решетовой, помнят ее мягкие и женственные черты во время поездки в Дубай — теперь же многие считают, что она исхудала до опасной степени. По словам самой девушки, она, и правда, скинула несколько килограммов, но только благодаря физической активности.

«Я не худею. Я занимаюсь спортом. У меня две-три силовые тренировки в неделю, теннис раз в неделю плюс мотокросс. Я не могу жить без спорта, причем именно интенсивного» — заявила подписчикам 29-летняя модель.

Решетова также подчеркнула, что полноценно питается и с мышечной массой у нее все в порядке, просто из-за высокого роста она кажется еще худее. Некоторые поклонники стали сочувствовать девушке, предположив, что по ней тяжело ударило расставание с Тимати. Кое-кто из комментаторов вовсе не стеснялся в выражениях и писал, что от актрисы остались «одни кости».

Лучшее из мира шоу-бизнеса - у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Трамп намерен вернуть контроль над базой в Афганистане
3:40
«Вам кажется»: похудевшая Решетова открестилась от употребления «Оземпика»
3:22
Reuters: США сократят военную помощь странам Прибалтики
3:04
«Она сумасшедшая»: отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову
2:46
Новой пандемии не будет: ВОЗ не видит угрозы очередной вспышки COVID-19
2:28
«До этого нужно дойти»: почему Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»

Сейчас читают

«Ярик, что это было?» — Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении»
«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025