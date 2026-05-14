Головная боль, усталость, бессонница: как стресс разрушает здоровье к 30 годам

Невролог Макаров: смартфоны, стресс и недосып постепенно разрушают организм

К 30–40 годам многие сталкиваются с головными болями, хронической усталостью, тревожностью и бессонницей. По словам врача-невролога Дмитрия Макарова, эти симптомы часто взаимосвязаны и могут быть следствием образа жизни и хронического стресса. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, головные боли напряжения часто возникают после долгой работы за компьютером и ощущаются как «обруч» на голове. Мигрени, как правило, сопровождаются пульсацией, тошнотой, светобоязнью, могут быть вызваны стрессом, недосыпом и обезвоживанием.

Синдром хронической усталости возникает, если организму не удается полноценно восстановиться месяцами, при этом усталость только усиливается после нагрузки.

Еще одна распространенная проблема — тревожность. Она растет из-за увеличения обязанностей: работа, семья, финансы, забота о родителях.

Сон для многих — это слабое место. Людям тяжело уснуть, сон становится поверхностным, утром нет ощущения отдыха. Кофеин, гаджеты и постоянный просмотр новостей только усугубляют ситуацию.

По словам Макарова, мозгу тяжело справляться с бесконечным потоком информации из соцсетей и мессенджеров. Без пауз на восстановление нервная система истощается, что приводит к ухудшению физического и психического состояния.

«Резкая, непривычно сильная головная боль, слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушение речи, потеря сознания — повод срочно вызывать скорую помощь», — предупредил невролог.

Также тревожными симптомами являются онемение лица или конечностей, ухудшение памяти, проблемы с координацией и тремор. Эти признаки могут развиваться постепенно и долго восприниматься как последствия стресса.

Врач отметил, что болезни, ранее считавшиеся возрастными, теперь встречаются у молодых.

Чтобы снизить нагрузку на организм, в первую очередь, нужно наладить режим сна, добавить больше движения, делать дыхательные упражнения и легкую растяжку, а за час до сна откладывать гаджеты и сокращать информационный шум.



