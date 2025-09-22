Лазерную систему разминирования проекта «Посох» испытали в зоне СВО

Рита Цветкова
Проект получил положительное заключение Минобороны РФ.

Как прошли испытания системы разминирования проекта «Посох»

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Лазерная система дистанционного разминирования проекта «Посох» прошла успешную апробацию на полях специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам ТАСС рассказали представители компании-разработчика LazerBuzz.

Как отметил собеседник информагентства, в ходе демонстрации возможностей системы, которая проводилась на дистанции в 500 метров, были подтверждены все заявленные характеристики. В свою очередь Минобороны России выдало положительное заключение по итогам испытаний.

В данный момент компания-разработчик занимается поиском производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси. Все это инженеры будут использовать для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

«Изделие находится на финальной стадии доработки, после чего будет отправлено для выполнения задач в зону СВО», — подчеркнул представитель LazerBuzz.

Лазерная система дистанционного разминирования позволяет обезвреживать взрывчатые вещества с помощью горения, при этом исключается детонация. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли российско-белорусские учения «Запад-2025».

