В Нью-Йорке обнаружили «капсулу времени» с предупреждением о конце света

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Письмо датировано 2317 годом.

Будет ли конец света

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нью-Йорке нашли загадочную капсулу времени, внутри которой находилось послание о возможной гибели человечества. Как сообщает портал sciencexxi.com, находку обнаружили еще в 1950-х годах во время строительных работ, однако лишь недавно ученым удалось частично расшифровать текст.

Капсула оказалась изготовлена из редких металлов и имела необычную овальную форму. Внутри находился блок из синтетического стекла и послание, написанное непонятными символами. Часть символов напоминала буквы из латинского алфавита, однако полная расшифровка заняла десятилетия.

Исследователи установили, что письмо датировано 2317 годом. В нем содержится предупреждение о том, что развитие биомашин и искусственного интеллекта может выйти из-под контроля и привести к катастрофе. Авторы текста утверждают, что капсула должна помочь потомкам предотвратить конец света.

Ученые выдвигают разные версии: от вмешательства путешественников во времени до утечки технологий из будущего. Другие считают находку символическим предостережением о рисках технического прогресса.

Происхождение артефакта до сих пор остается загадкой, что лишь подогревает интерес научного сообщества и широкой публики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Путешествие в центре Земли: возле ядра планеты зафиксировали загадочный сдвиг
8:20
«Люблю свою собаку и Родину»: певец Шура рассказал личной жизни
8:15
Черные трансплантологи: врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов
8:05
В Нью-Йорке обнаружили «капсулу времени» с предупреждением о конце света
8:01
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
7:55
Трамп и Маск пошли на сближение во время церемонии прощания с Чарли Кирком

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год