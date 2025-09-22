«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку

People: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку

Жительница Коннектикута получила серьезное ранение после того, как ее сосед снизу случайно выстрелил из своего ружья и попал в нее через потолок. Об этом сообщило издание People.

По данным полиции города Гротон, 30-летний Калеб Бин по неосторожности выстрелил, когда пытался перезарядить винтовку. Пуля пробила потолок квартиры и ранила женщину в ногу.

Двое других соседей и парень пострадавшей оказали первую помощь, наложив самодельный жгут. Затем Бин поднялся на этаж и поинтересовался тем, что произошло.

«Это сделал я. Чем я могу помочь?» — сказал злоумышленник, согласно показаниям свидетелей.

Женщину доставили в больницу, где ей сделали операцию. На данный момент она находится в реанимации.

На месте происшествия полиция обнаружила ружье. Бин был арестован. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: неосторожное обращение с оружием, создание угрозы для окружающих, причинение вреда, нападение первой степени, незаконное применение огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Изначально сумма залога составляла 250 тысяч долларов, затем была снижена до 15 тысяч долларов.

Эксперты по безопасности при обращении с огнестрельным оружием подчеркнули, что главная причина подобных инцидентов — халатность пользователя, и напомнили о базовых правилах обращения: держать палец вне спускового и всегда направлять оружие в безопасную сторону.

