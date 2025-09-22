«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Может ли пуля пробить стену или потолок

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку

Жительница Коннектикута получила серьезное ранение после того, как ее сосед снизу случайно выстрелил из своего ружья и попал в нее через потолок. Об этом сообщило издание People.

По данным полиции города Гротон, 30-летний Калеб Бин по неосторожности выстрелил, когда пытался перезарядить винтовку. Пуля пробила потолок квартиры и ранила женщину в ногу.

Двое других соседей и парень пострадавшей оказали первую помощь, наложив самодельный жгут. Затем Бин поднялся на этаж и поинтересовался тем, что произошло.

«Это сделал я. Чем я могу помочь?» — сказал злоумышленник, согласно показаниям свидетелей.

Женщину доставили в больницу, где ей сделали операцию. На данный момент она находится в реанимации.

На месте происшествия полиция обнаружила ружье. Бин был арестован. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: неосторожное обращение с оружием, создание угрозы для окружающих, причинение вреда, нападение первой степени, незаконное применение огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Изначально сумма залога составляла 250 тысяч долларов, затем была снижена до 15 тысяч долларов.

Эксперты по безопасности при обращении с огнестрельным оружием подчеркнули, что главная причина подобных инцидентов — халатность пользователя, и напомнили о базовых правилах обращения: держать палец вне спускового и всегда направлять оружие в безопасную сторону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова
12:58
Замглавы управления охраны Минтранса РФ задержан за взяточничество
12:53
Турция под угрозой: как Израиль может повлиять на безопасность страны
12:42
«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку
12:35
Манипулятор и девственник: новые подробности брака Лизы Мари Пресли и Майкла Джексона
12:25
Застройщикам в России разрешат переносить сроки ввода жилья

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год