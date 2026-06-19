«Наконец-то обнаружили сторонников нацизма на Украине»: Дмитриев о лишении Зеленского ордена

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей государственной награды страны.

Зеленского лишили ордена Белого Орла — что сказал Дмитриев

Фото: Reuters/Stoyan Nenov

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Кирилл Дмитриев: Польша обнаружила сторонника нацизма на Украине

Польша обнаружила сторонников нацизма на Украине. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее Навроцкий объяснил свое решение тем, что орден является символом высочайшего доверия и благодарности польского народа, требующего от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

Причиной для лишения президента Украины ордена Белого Орла, как пояснил Навроцкий, стало решение Киева о присвоении имени «Героев УПА*» (Украинской повстанческой армии. — Прим. ред.) Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ. Это решение глава Польши принял по итогам консультаций с капитулой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.

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