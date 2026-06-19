Кирилл Дмитриев: Польша обнаружила сторонника нацизма на Украине

Польша обнаружила сторонников нацизма на Украине. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее Навроцкий объяснил свое решение тем, что орден является символом высочайшего доверия и благодарности польского народа, требующего от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

Причиной для лишения президента Украины ордена Белого Орла, как пояснил Навроцкий, стало решение Киева о присвоении имени «Героев УПА*» (Украинской повстанческой армии. — Прим. ред.) Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ. Это решение глава Польши принял по итогам консультаций с капитулой.

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* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.