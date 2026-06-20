География цен: где в России самое доступное и самое дорогое загородное жилье

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Покупатели все чаще отказываются от огромных особняков в пользу компактных домов.

Где в России купить дешевое загородное жилье в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Ингушетии, Хакасии и Карачаево-Черкесии больше всего подешевели загородные дома

Рынок загородной недвижимости России переживает период охлаждения. По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость дома выросла всего на 1,6% и составила 7,7 миллионов рублей, а в 39 регионах цены и вовсе снизились. Об изменении цен на частные дома рассказало издание aif.ru.

Эксперты разделяют рынок на две категории. По словам операционного директора девелоперской компании Антона Минеджяна, сейчас выгодно покупать готовый дом для постоянного проживания, поскольку из-за падения заказов строители готовы давать скидки.

Однако покупку дома он предлагает отложить до экономического роста. Кроме того, стоит учитывать и способ оплаты. Так, например, ипотека предполагает покупку готового объекта.

Сильнее всего за год жилье подешевело в Ингушетии, Хакасии и Карачаево-Черкесии. При этом наибольший рост зафиксирован в Ненецком автономном округе, Кировской и Рязанской областях.

Наиболее бюджетные варианты эксперты отметили в Ярославской области, Чувашии, Брянской, Смоленской и Орловской областях, где средняя стоимость составляет около пяти миллионов рублей.

Как подчеркнули эксперты, покупатели все больше отказываются от огромных особняков в пользу компактных домов площадью 80–120 квадратных метров. Средняя площадь продаваемых объектов сократилась до 112,5 «квадратов».

При этом загородный дом часто обходится дешевле городской квартиры при большей площади, что привлекает семьи с детьми. Главным фактором выбора в этом случае становится развитая инфраструктура поселка, а не только цена.

Как ранее писал 5-tv.ru, стремление уехать за город — это естественная реакция на цифровую перезагрузку и шум мегаполиса. Около 30% горожан стараются проводить лето на природе, чтобы отдохнуть от урбанистики, насладиться тишиной и заняться физической работой, которая заменяет спортзал и приносит радость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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