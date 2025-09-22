«Я не патриот»: польская телеведущая призналась, в каком случае покинет Родину

Дарья Орлова
Моника Ричардсон прямо заявила, что у нее нет сил бороться за Польшу.

Известная польская телеведущая открестилась от Родины

Фото: Instagram*/monikarichardson

Польская телеведущая Ричардсон: при угрозе войны сразу уеду из страны

Польская телеведущая Моника Ричардсон заявила о своем намерении покинуть Польшу при первой угрозе военного конфликта с Россией. Ее слова приводит таблоид «Мир звезд».

«Я не патриот, и никогда им не была. У меня нет патриотического гена, который был у моей матери. Я даже должна сказать, что сожалею об этом. Если Путин, наконец, придет в Польшу, думаю, мы с семьей окажемся в первом же транспорте за границу. У меня нет сил бороться за эту страну, хотя я и люблю Польшу», — пояснила свою позицию Ричардсон. Она также четко обозначила свой выбор в гипотетической ситуации мобилизации.

Фоном для таких откровений стал собственный «геополитический анализ» телеведущей, которая считает, что Польша исторически находится в уязвимом положении. По ее мнению, страна постоянно находится «между молотом и наковальней», что не дает ей возможности чувствовать себя в безопасности как в прошлом, так и в будущем.

Публичная позиция медийного лица вызвала единодушную негативную реакцию среди пользователей сети. Многие комментаторы выразили мнение, что подобные взгляды элиты не сулят ничего хорошего для будущего государства. Этот инцидент может серьезно повлиять на публичный имидж Ричардсон и привести к потере части ее аудитории в Польше.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

