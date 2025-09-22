Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников

Предлогом для афер стало изменение в законодательстве, касающееся в том числе устройств Apple.
Мошенники начали активно связываться с пользователями iPhone
Злоумышленники начали активно связываться с пользователями iPhone, выдавая себя за сотрудников государственных структур сообщает Lenta.ru.
Они требуют установить специальный файл, который позволит им получить доступ к персональным данным жертв. Основным предлогом для таких действий стало недавнее изменение в законодательстве, обязывающее предустанавливать магазин приложений RuStore на устройства Apple.
Мошенники могут звонить или писать пользователям, представляясь работниками известных компаний или сервисных центров, и утверждать, что для подтверждения учетной записи в Apple необходимо установить RuStore. В ходе общения они могут попросить продиктовать код из смс, что приведет к утечке личной информации.
Более того, преступники могут убедить владельцев iPhone установить вредоносное ПО под видом легитимного приложения.
Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными и проверять номера на наличие отметки «спам». Всегда проверяйте информацию через официальные источники и сообщайте о подозрительных звонках своему оператору связи.
