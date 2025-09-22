Едва не стала инвалидом: британка сильно зевнула и получила серьезную травму шеи

Daily mail: британка сильно зевнула и получила смещение шейных позвонков

Мать двоих детей Хейли Блэк 36 лет из Великобритании получила перелом шейных позвонков после того, как сильно зевнула. Инцидент едва не стоил женщине жизни. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Блэк, все началось утром, когда она увидела, как ее новорожденная дочь Амелия зевнула. Хейли сделала то же самое и внезапно почувствовала мучительную боль и судорогу, которая парализовала правую часть тела.

Муж Хейли сначала не поверил, что последствия настолько серьезные, но все же вызвал скорую помощь. Первые обследования не показали патологии, однако вскоре врачи обнаружили смещение шейных позвонков, отвечающих за движение рук. Женщину срочно прооперировали, предупредив ее семью, что шансы на выживание составляют лишь 50%.

Хейли перенесла сложные операции, которые восстановили двигательные функции. Однако последствия травмы оказались тяжелыми: хроническая боль, фибромиалгия, месяцы в инвалидном кресле и финансовые трудности.

«То, что я сейчас не в инвалидном кресле, — это чудо. Теперь я благодарна за каждый день, проведенный с детьми и мужем», — рассказала женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.