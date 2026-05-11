Секретов больше нет: в файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

Андрей Черненко
Зафиксированы свидетельства об объектах, которые могут бесшумно зависать в воздухе.

Рассекреченные документы об НЛО: что известно

DM: В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание существ ростом 122 см

В рассекреченных файлах ФБР, касающихся наблюдений за НЛО, были обнаружены записи о странных существах нетипичного роста — до 122 сантиметров. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на опубликованные материалы.

Документы касаются наблюдений за неопознанными летающими объектами, проводившихся в 1960-х годах. В одном из отчетов, датированном октябрем 1996 года, зафиксированы свидетельства очевидцев о НЛО, которые могут бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и вызывать сбои в работе электромагнитного оборудования.

Ряд свидетелей утверждали, что видели членов экипажей, спускавшихся с этих объектов. Существа имели рост от 107 до 122 сантиметров и были одеты в нечто, напоминающее скафандры и шлемы.

Кроме того, в файлах упоминаются предполагаемые обломки «летающих тарелок», изготовленные из неизвестного металла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что марсоход НАСА, исследующий планету в рамках миссии космического агентства, сделал снимок, на котором пользователи заметили странный объект, напоминающий НЛО. Фото было опубликовано на официальном сайте НАСА, однако агентство решило оставить ситуацию без комментариев.

