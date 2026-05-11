«Вау, вот это взрыв»: мощная вспышка произошла на Солнце

Фото, видео: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии/lpixras
На Солнце зафиксирована мощная вспышка, которая окажет влияние на Землю. Эту информацию предоставила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS).
«Вау, вот это взрыв. <…>Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436», — приводит сообщение лаборатории URA.RU.
Сейчас группа пятен не влияет на Землю. Но через два дня она окажется в позиции, которая может оказать воздействие на нашу планету, говорится в сообщении.
Недавняя вспышка стала вторым мощным взрывом в этом активном центре после предыдущей вспышки M2.6 7 мая, которая также сопровождалась выбросом плазмы. Если предположить, что разница в три дня — это время, необходимое группе пятен для накопления энергии, то следующую крупную вспышку можно ожидать в среду, 13 мая.
