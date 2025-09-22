В Анталье прогремел взрыв — есть пострадавшие

Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость

Место происшествия — рынок в Демре.

Что известно о взрыве в Анталье

Фото: www.globallookpress.com/Jonas Walzberg

В Анталье произошел взрыв на рынке

В провинции Анталья на рынке в Демре произошел взрыв. Есть пострадавшие, уточняет портал Antalya Hakkında.

«Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибывают врачи и спасатели.

Рынок в Демре открыт по пятницам. Это место, где местные жители продают свежие овощи, фрукты, молочные продукты, орехи и рыбу. Сейчас рынок частично крытый — это делает его похожим на русский базар. В этом месте всегда собирается много людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за хлопка газа в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в многоквартирном дома в Ангарске. В результате были эвакуированы порядка 80 человек. Фасад здания сильно пострадал, однако конструкции дома выдержали, угрозы обрушения нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

