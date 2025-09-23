Луна ржавеет под влиянием Земли

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Примерно пять дней в месяце планета воздействует на свой естественный спутник.

Почему Луна желтого цвета

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Планетолог Цзылян Цзинь: Луна ржавеет под влиянием Земли

Ученые обнаружили, что частицы кислорода из земной атмосферы, достигающих Луны, способны преобразовывать лунные минералы в гематит — форму оксида железа, известную как ржавчина. Это открытие, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, раскрывает новые аспекты геологического взаимодействия между Землей и ее естественным спутником.

Исследование под руководством планетолога Цзыляна Цзиня из Университета науки и технологий Макао показало, что в течение примерно пяти дней в месяц, когда Земля закрывает Луну от потока солнечных частиц, лунная поверхность подвергается воздействию так называемого «земного ветра». Он несет в себе ионы различных элементов, включая водород, кислород и азот. Эти частицы, достигнув Луны, проникают в реголит и инициируют химические реакции.

В 2020 году данные индийской миссии «Чандраян-1» выявили присутствие гематита в полярных регионах Луны. Для проверки гипотезы о земном происхождении кислорода исследователи провели лабораторный эксперимент, смоделировав бомбардировку лунных минералов ионами кислорода.

Результаты подтвердили, что высокоэнергетический кислород способен трансформировать железосодержащие минералы в гематит. Одновременно воздействие водорода вызывает обратный процесс — восстановление оксидов до металлического железа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Жизнь до и после схваток: какая ошибка акушера заставит страдать пожизненно
8:50
Изменит правила игры: ИИ поможет справиться с глобальным потеплением
8:45
Приставы взыскали почти 160 тысяч рублей со Смольянинова*
8:35
Общественные слушания могут стать обязательными в России
8:25
Чем опасен для детей тренд «улыбка Джокера» — мнение пластического хирурга
8:20
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год