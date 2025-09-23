Спустя 30 лет: раскрыта личность насильника «Ночного охотника» из Сиднея

|
Диана Кулманакова
Он совершал нападения на женщин в период с 1991 по 1993 год.

Кто был насильником ночным охотником

Фото: 5-tv.ru

Раскрыта личность насильника по прозвищу «Ночной охотник» из Сиднея

Гленн Гэри Кэмерон, известный как «Ночной охотник», признал себя виновным по 30 пунктам обвинения в серийных сексуальных нападениях, совершенных в Сиднее в начале 1990-х годов. Об этом сообщает The Guardian.

«Да, ваша честь», — заявил Кэмерон, когда судья зачитал его признательные показания.

Кэмерон совершал нападения на женщин в период с 1991 по 1993 год, когда ему было около 30 лет. Его жертвами стали как минимум восемь женщин в западных и восточных пригородах Сиднея, включая район Мур-Парк.

Из 36 первоначальных обвинений 11 пунктов касались сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах, одно — покушения на нападение и одно — непристойного нападения. Девять обвинений были сняты, а остальные учтены при подготовке к вынесению приговора, назначенному на 24 октября.

Преступник, которому сейчас 61 год, предстал перед судом Даунинг-центра в четверг, положив конец многомесячной тайне, окружавшей его личность благодаря снятому судебному запрету. Пока шло следствие, данные о злоумышленнике не раскрывались.

Дело было раскрыто благодаря прорыву в криминалистических технологиях, что привело к аресту Кэмерона в феврале 2024 года в сиднейском аэропорту. 

