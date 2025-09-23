Систему маркировки ИИ-контента представят в ближайшие месяцы

Диана Кулманакова
Это должно помочь в борьбе с фейковой информацией.

Первая версия российской системы маркировки фото-, видео- и аудиоконтента, сгенерированного нейросетями, будет выпущена в ближайшие месяцы. Об этом сообщил академик РАН Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, на форуме «Микроэлектроника 2025» в «Сириусе», его слова передает ТАСС.

«Мы в этом году по соглашению с „Яндексом“ начали разрабатывать промышленное решение, которое позволит маркировать аудио, видео и фото. В ближайшие несколько месяцев мы выложим первую версию», — заявил Аветисян.

Она предполагает внедрение невидимых для человеческого глаза микроскопических артефакт-маркеров, которые будут обнаруживаться специальными сервисами и анализаторами. Первый такой сервис будет работать в ближайшие месяцы, но точные даты официального запуска пока не объявлены. Для работы с контентом, созданным нейросетями других компаний, планируется создание отраслевого стандарта генерации ИИ-контента, чтобы маркировка была доступна и для всех участников рынка. Технология может быть открыта в опенсорсе и станет базой для регулирования и распознавания нейросетевого контента в России.

Цели и контекст разработки:

  • Система ставит целью решить проблему распространения дипфейков и фальшивого медиа.
  • В государственных органах обсуждается необходимость законодательного закрепления маркировки и ужесточения ответственности за распространение поддельного контента.
  • Создание отраслевого стандарта поможет расширить использование маркировки на всю индустрию ИИ-сгенерированного контента.

