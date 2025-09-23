Даже в Москве? Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Абсолютно безопасных территорий в стране нет.

Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку

Российские ученые констатируют невозможность точного прогнозирования времени землетрясений, но выделяют регионы с повышенной сейсмической опасностью. Об этом в беседе с ТАСС сообщили эксперты РУДН и Геофизического центра РАН.

По их данным, в зоне риска находятся Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Якутия, Прибайкалье, Северный Кавказ и Крым.

«К тому же абсолютно безопасных зон в стране нет: даже в Москве в 2013 году ощущались слабые толчки от землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки», — отметил Петр Докукин, начальник научного управления РУДН.

Он подчеркнул, что большая часть европейской территории страны все равно имеет меньший риск последствий от сейсмоактивности.

Доктор технических наук ГЦ РАН Владимир Кафтан упомянул вклад академика Сергея Федотова, чьи исследования Курило-Камчатской дуги позволили разработать систему сейсмобезопасности. Однако прогнозирование остается сложной задачей из-за множества природных факторов. Сильные землетрясения магнитудой выше семи происходят в мире примерно десять раз в год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Даже в Москве? Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку
13:20
Разработан сенсор для диагностики опасных состояний при диабете
13:12
На страже мозга: ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера
13:07
ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму по базе ССО и наемникам ВСУ
12:58
Самые возрастные жених и невеста заключили брак в Москве
12:50
Не по-божески: сын американского пастора годами удерживал людей в подвале

Сейчас читают

Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год