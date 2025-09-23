Даже в Москве? Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку

ТАСС: Сейсмоопасность в России грозит не только Дальнему Востоку

Российские ученые констатируют невозможность точного прогнозирования времени землетрясений, но выделяют регионы с повышенной сейсмической опасностью. Об этом в беседе с ТАСС сообщили эксперты РУДН и Геофизического центра РАН.

По их данным, в зоне риска находятся Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Якутия, Прибайкалье, Северный Кавказ и Крым.

«К тому же абсолютно безопасных зон в стране нет: даже в Москве в 2013 году ощущались слабые толчки от землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки», — отметил Петр Докукин, начальник научного управления РУДН.

Он подчеркнул, что большая часть европейской территории страны все равно имеет меньший риск последствий от сейсмоактивности.

Доктор технических наук ГЦ РАН Владимир Кафтан упомянул вклад академика Сергея Федотова, чьи исследования Курило-Камчатской дуги позволили разработать систему сейсмобезопасности. Однако прогнозирование остается сложной задачей из-за множества природных факторов. Сильные землетрясения магнитудой выше семи происходят в мире примерно десять раз в год.

