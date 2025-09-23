И рыбку съесть, и девушку найти: норвежец ищет избранницу после триумфа на рыбалке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Маркус Ростад поймал огромного тунца. Попадется ли на его удочку и красивая женщина?

Норвежец ищет избранницу после поимки огромного тунца

Фото: www.globallookpress.com/pzs

Норвежский рыбак, 31-летний Маркус Ростад, решил найти вторую половинку после очень удачного улова. Об этом сообщило издание Jam Press.

Мужчина во время рыбалки с отцом выловил тихоокеанского голубого тунца весом 280 килограммов. Борьба с рыбой длилась почти три часа — тунец тянул лодку за собой, и для его вылова потребовались все силы Маркуса и его отца. Мужчина продал добычу в суши-рестораны за 2241 фунт стерлингов (около 252 тысяч рублей).

«Было много адреналина», — вспоминает Ростад.

Когда местные СМИ написали о нем, рыбак решил использовать внезапную славу для личной выгоды. После публикаций в изданиях рыбак заявил, что находится в активном поиске партнерши.

«Я ищу хорошую и милую девушку, которая хотела бы иногда ходить со мной на рыбалку», — пояснил он.

Хотя у Маркуса уже есть опыт рыбной ловли с детства, такая рыбалка стала настоящим приключением и подарил массу ярких эмоций. Теперь он надеется, что его крупный улов станет отправной точкой для новой главы в личной жизни.

