В Совете Федераций одобрили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Ранее эту должность занимал Игорь Краснов.

Кто станет новым генпрокурором России

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

Комитет по конституционному законодательству Совета Федераций поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Данную кандидатуру на эту должность предложил президент России Владимир Путин. Вопрос о назначении нового генпрокурора будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября.

Предыдущим главой ведомства был Игорь Краснов, который теперь занимает должность председателя Верховного суда РФ. Генпрокурором России он был с 2020 года.

Александр Гуцан родился в 1960 году. Он окончил юридический факультет СПбГУ. С 2007-го по 2018 год занимал пост заместителя генпрокурора. А затем работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Он имеет звание заслуженного юриста России и награжден орденами Почета и Дружбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замглавы администрации президента. Чиновник 17 сентября написал заявление об уходе в отставку по-собственному желанию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

