Визажистка внезапно впала в кому и умерла через два дня после свадьбы

По неофициальной информации, причиной несчастья могло стать сотрясение мозга.

В Сараево визажистка умерла через два дня после свадьбы

Фото: 5-tv.ru

Ekskluziva.ba: визажист впала в кому и умерла через два дня после свадьбы

В Боснии и Герцеговине 26-летняя визажистка и владелица салона красоты в Сараево Адна Ровчанин-Омербегович впала в кому и умерла при странных обстоятельствах через два дня после свадьбы. Об этом сообщается в материале на портале Ekskluziva.ba.

По данным издания, торжество состоялось 13 сентября. Вскоре девушке стало плохо, ее госпитализировали, и уже 15-го стало известно, что она скончалась. По неофициальной информации, причиной несчастья могло стать сотрясение мозга.

Адна и ее муж Фарис поженились в отеле Hollywood в Илидже — ближайшем пригороде Сараево. Как только праздник подошел к концу, состояние новоиспеченной жены резко ухудшилось, ее доставили в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

«Ее безвременная смерть прервала мечты о будущем и оставила после себя огромное горе семьи и друзей», — сказано в материале.

Ровчанин-Омербегович была известным в Сараево визажистом. Клиенты и близкие, которые все еще не могут поверить в случившееся, отзываются о ней как о трудолюбивой, улыбчивой и веселой молодой женщине,  покорявшей своей энергией всех окружающих ее людей. Еще вчера они видели Адну в свадебном платье, и вдруг пришлось готовиться к ее похоронам.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский исполнитель, автор песен и музыкант Леонид Агутин сообщил о смерти своей мамы.

