Небензя назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом

Россия готова к сотрудничеству, чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Небензя назвал признание Палестины историческим долгом

Небензя: признание Палестины — исторический долг перед ее народом

Признание Палестины как государства является историческим долгом перед ее народом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Признание палестинского государства — это не милость с барского плеча в адрес Рамаллы, а исторический долг перед палестинским народом, который следовало исполнить почти 80 лет назад», — отметил дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также подчеркнул, что Москва готова сотрудничать со «здравомыслящими членами международного сообщества», чтобы содействовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что признание независимости Палестины, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, создает угрозу для существования государства. Он заявил, что Израиль ответит на призывы о создании палестинского государства на конференции мировых лидеров. Кроме того, премьер отметил, что страны, поддерживающие палестинскую сторону на Генассамблее ООН, фактически поощряют террор со стороны движения ХАМАС.

