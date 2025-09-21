Нетаньяху: создание Палестины — угроза существованию Израиля

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Еврейское государство будет бороться в ООН против этого.

Как в Израиле отреагировали на признание Палестины

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Признание независимости Палестины создает угрозу для существования Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время еженедельного заседания кабинета министров. Его слова передало издание The Times of Israel.

По его словам, Израиль ответит на призывы о создании палестинского государства на конференции мировых лидеров в ближайшие дни.

«Нам придется бороться в ООН и на всех других аренах против лживой пропаганды, направленной на нас, и призывов к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор», — сказал Нетаньяху.

Помимо этого, премьер-министр повторил собственные замечания о том, что страны, которые признают палестинское государство на Генассамблее ООН, поощряют террор палестинского радикального движения ХАМАС, направленный на Израиль.

Ранее, писал 5-tv.ru, Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины. При этом премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что общие усилия этих стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», в которое войдут прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

