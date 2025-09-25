Календарь народных примет: октябрь 2025 год

В октябре по народному календарю отмечаются Трофимов день и Харитонов день

Согласно народным поверьям, октябрь — месяц подготовки к зиме. URA.RU подготовило календарь с главными народными приметами на октябрь 2025 года.

1 октября — Аринин день

Первый день октября известен как день памяти святых Арины и Софьи. В этот день было принято собирать шиповник и начинать консервировать ягоды на зиму.

2 октября — Трофимов день

Второй день месяца — Трофимов день или или Зосима-Пчеловод, отмечается православный праздник — День Трофима и Зосимы.

Также именно в это время пчелы начинают готовиться к зиме. Считалось, если пчелы кружат вокруг своих ульев, то весь месяц будет хорошая погода.

3 октября — Астафьев день

В древние времена в этот день чествовали работников мельниц. И название дню дали соответствующее — Астафьевы ветра или день Ветряка.

Ветер с запада предвещал дожди, южный — хорошую погоду, а отсутствие ветра означало, что уже в этом месяце выпадет снег.

4 октября — Кандратьев день

В Кандратьев день было важно трудиться на полях и огородах. Считалось, что в день плодородия можно предугадать погоду на будущую зиму.

5 октября — Листопад

5-tv.ru

В пятый день месяца народ гадал на опавших листьях. Если листва была повернута тыльной стороной — это сулило заморозки, а внутренняя сторона была предвестником малоснежной зимы.

6 октября — петухи, мыши и вороны

В этот день было принято следить за повадками домашних птиц, дабы понять предстоящую погоду.

Если петух стоит на одной ноге — похолодает, разгул мышей означал похолодание в ближайшие несколько недель, а появившиеся в небе вороны указывали на осадки.

7 октября — день Феклы-Запрядальницы

В день Феклы-Запрядальницы девушки должны были прясть, а после — собирать остатки урожая.

8 октября — Сергиев день

Этот день посвящен памяти преподобного Сергия Радонежского. По поверьям считалось, что первый снег, легший на влажную почву, был предвестником скорого прихода зимы.

9 октября — день Ивана Путника

Последний день сбора урожая — день Ивана Путника. Погода этого дня сулила климат на летний сезон. Солнце в день Ивана Путника, означало прохладу в начале лета.

10 октября — следим за пчелами

5-tv.ru

В этот день было принято заканчивать подготовку ульев к зиме. По поведению пчел можно было определить климат в зимний сезон.

Теплой зима будет, если пчелы долго не залепляют отверстия в ульях, а морозной, если они тщательно залепили свои дома.

11 октября — Харитонов день

11 октября на Руси было принято чтить память христианского исповедника Харитона. В то же время этот день считался неблагоприятным для каких-либо дел и предрекал появление нечистой силы на земле.

12 октября — взглянуть на звезды

День обещал печаль и меланхолию. А по количеству звезд на небе можно было определить плодородным ли будет следующий год.

13 октября — готовимся к Покрову

С этого дня люди начинали подготовку к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. По традициям, в этот день женщины жгли в печах солому с постелей, считалось, что этот ритуал защитит их от дурного глаза.

14 октября — Покров

© РИА Новости/Юрий Кавер

Значимый христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Считается, что с этого дня начинает наступать зима. Главным правилом праздника было: утеплить дом и перевести скот на другой корм.

Кроме этого, было важно следить за приметами: если к Покрову улетели журавли — зима придет рано и будет холодной; если в этот день выпал снег, зима будет суровой, а если нет — его не будет до зимы.

15 октября — Куприянов день

15 октября православные христиане всегда отмечали праздник памяти двух великомучеников — Куприяна (Киприана) и Устиньи (Иустины).

16 октября — день Дениса Позимнего

Предания гласили, что 16 сентября начинали активизироваться нечистые силы, поэтому выходить из избы было не рекомендовано, а двери и окна старались держать закрытыми.

17 октября — Ерефьев день, или Лешегон

По поверьям, в Ерофеев день по лесам начинали буйствовать лешии — накануне зимней спячки.

18 октября — Харитинин день

С наступлением Харитининого дня женщины садились за прядение. В этот день вспоминали мученицу Харитину, которая считалась покровительницей ткачих.

19 октября — Фомин день

5-tv.ru

На Фомин день было принято пересчитывать зимние запасы. Если заготовок не хватало, то предки просили Фому о полных погребах на следующий год.

20 октября — день Сергея Зимнего

В этот день наши предки уже ждали первых настоящих морозов и готовили дома к холодам.

21 октября — день Пелагеи Ознобицы

С этого дня было принято готовить зимние вещи — считалось, что наступает предзимье.

22 октября — день Якова Студеного

В этот день начинали заготовку дров, а также следили за появлением сосулек. Если они появились, то осень будет продолжительной.

23 октября — день Евлампия Зимоуказателя

В День Евлампия Зимоуказателя наблюдали за положением месяца. Если рожки обращены на север — будет холодная и суровая зима. В случае, когда рожки смотрели на юг, сильных морозов и значительных снегопадов не ожидалось.

24 октября — по снегу зиму определяем

В этот день славяне смотрели за снегом. Если он выпал рано утром, то обещалась затяжная зима.

25 октября — день Андрона Звездочета

В день Андрона Звездочета, на Руси уделяли внимание наблюдению за звездами. Яркое свечение означало скорое наступление суровых морозов, а тусклый блеск указывал на потепление.

26 октября — все в баню!

Гынгазов Николай/ТАСС

26 октября был банным днем. В бани приносили настои трав и высушенные корни, которые помогали обезопасить себя от злых духов.

27 октября — день Параскевой Грязнихи

В день Параскевой Грязнихи определяли сроки наступления зимы по грязи на улице. При большом количестве грязи зима должна была быть затяжной.

28 октября — день Ефимия Осеннего

В народном календаре 28 октября считался днем Ефимия Осеннего. В этот день наступали первые заморозки и проявлялись злые духи, которые мешают в хозяйственной работе.

29 октября — день Лонгина Сотника

Наши предки отмечали день памяти святого мученика Лонгина Сотника. Было принято зажечь свечу и разместить икону с образом Лонгина возле входной двери — для защиты от нечистой силы.

30 октября — день Осии Колесника

Markus Scholz/ТАСС

В предпоследний день октября вспоминали ветхозаветного святого пророка Осии. В этот день телеги убирали до весны, предварительно проверяя их исправность, в частности колеса — отсюда и прозвище, которым наградили святого.

Также было важно следить за повадками животных. Крепко спящая кошка предвещала, что последние дни месяца будут ясными.

31 октября — Луков день

Последний день месяца был посвящен святому Луке. На протяжении дня нужно было следить за деревьями: если осталась листва, то снег хоть и начнет падать, но быстро растает. А если снега нет вовсе, то и не будет долго.

Ранее 5-tv.ru сообщал о лунном гороскопе для волос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.