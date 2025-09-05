Лунный гороскоп для волос: лучшие дни для стрижки в сентябре

Когда стричь волосы в сентябре: список благоприятных дней

Астрологи считают, что фаза Луны может влиять на рост, силу и здоровье волос. Верить приметам или нет — каждый решает сам. URA.RU подготовило календарь стрижек на сентябрь 2025 года.

Фазы Луны в сентябре

7 сентября — Полная Луна.

14 сентября — Третья четверть.

21 сентября — Новая Луна.

30 сентября — Первая четверть.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре

3 сентября

В этот день Луна находится в Козероге, поэтому он будет наилучшим для похода в салон. Стрижка не только обновит ваш образ, но и сделает волосы гуще, а также уменьшит их выпадение. Также, если хотите поэкспериментировать с цветом или, например, сделать химическую завивку, то дерзайте! Все пройдет гладко и почти без вреда для волос.

Считается, что стрижка в 11-й лунный день наделяет волосы особой силой. Она способствует не только их здоровью, но и помогает справиться с обидами и стрессом.

4 сентября

Луна остается в Козероге, и волосы готовы впитать максимум пользы. Стрижка сделает волосы плотнее, а корни станут крепче. Любое окрашивание пройдет хорошо и почти без потери качества волос. Стрижка, сделанная в 12-й лунный день, способствует улучшению финансового положения.

Креативная стрижка и яркое окрашивание могут помочь наладить личные отношения.

22 сентября

Луна находится в Весах, стрижка в этот день способствует ускорению роста волос, также они станут более легкими и податливыми. Хороший день, чтобы провести процедуры по уходу за волосами. А вот эксперименты с цветом и длиной лучше отложить на другой день, так как результат может вам не понравиться.

В эти дни стрижку лучше отложить



7 сентября

Луна находится в Рыбах, поэтому этот день считается не самым подходящим для стрижки. Волосы могут стать ломкими и секущимися. Вместо радикальных изменений лучше сосредоточиться на питании и восстановлении волос: сделайте маски и интенсивный уход.

Это 15-й лунный день, в который любые эксперименты с волосами будут влиять на энергию и настроение.

8 сентября

Луна все еще находится в знаке Рыб, а это значит, что волосы особенно уязвимы. Стрижка и окрашивание могут спровоцировать ломкость и секущиеся кончики.

16-й лунный день рекомендует проявлять осторожность. Прическа может влиять на личные отношения, поэтому важно сохранять баланс, чтобы внешние изменения не вызвали проблем.

9 сентября

Луна в Овне делает день неудачным для стрижки. Однако окрашивание растительными красителями укрепит корни и улучшит состояние волос. Для гармонии подойдут светлые или рыжие оттенки.

Также считается, что в этот день стрижка принесет пользу тем, кто уже давно хотел что-то поменять в своей жизни.

29 сентября

Луна в знаке Стрельца, поэтому этот день также считается неблагоприятным для изменений. Из-за влияния Луны волосы становятся непослушными и склонны к потере формы. К тому же, кардинальные перемены в 8-й лунный день могут повлиять на репутацию и личный комфорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.