Актриса Ирина Пегова после светского мероприятия поехала домой на автобусе

Народная артистка России Ирина Пегова вернулась домой на автобусе после премьеры картины «Август» в кинотеатре «Октябрь». Соответствующими фотографиями актриса поделилась в соцсетях.

На опубликованном снимке 47-летняя актриса в выходном наряде позирует в пустом общественном транспорте.

Ирина Пегова едет в автобусе после премьеры фильма «Август» Instagram*/pegovairina

А кто снимает? Очевидно, роль фотографа исполнил избранник народной артистки, актер Сергей Марин — именно с ним она появилась на премьере накануне. В соцсетях не преминули напомнить, что разница в их возрасте составляет десять лет.

В 2023 году появились первые слухи о романе Пеговой с актером Сергеем Мариным после совместных съемок в кинокартине «Царская прививка». Однако официально пара подтвердила отношения лишь летом 2025 года на кинофестивале «Пилот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирина Пегова показала свою 19-летнюю дочь.

