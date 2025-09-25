После тусовки — домой: на чем Пегова передвигается по ночной Москве

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 29 0

На последней вечеринке народная артистка России появилась в сопровождении молодого избранника.

Отношения актрисы Ирины Пеговой и актера Сергея Марина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ирина Пегова после светского мероприятия поехала домой на автобусе

Народная артистка России Ирина Пегова вернулась домой на автобусе после премьеры картины «Август» в кинотеатре «Октябрь». Соответствующими фотографиями актриса поделилась в соцсетях.

На опубликованном снимке 47-летняя актриса в выходном наряде позирует в пустом общественном транспорте.

Ирина Пегова едет в автобусе после премьеры фильма «Август» Instagram*/pegovairina

А кто снимает? Очевидно, роль фотографа исполнил избранник народной артистки, актер Сергей Марин — именно с ним она появилась на премьере накануне. В соцсетях не преминули напомнить, что разница в их возрасте составляет десять лет.

В 2023 году появились первые слухи о романе Пеговой с актером Сергеем Мариным после совместных съемок в кинокартине «Царская прививка». Однако официально пара подтвердила отношения лишь летом 2025 года на кинофестивале «Пилот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирина Пегова показала свою 19-летнюю дочь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
1:12
Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky
0:58
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
0:40
Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме
0:20
После тусовки — домой: на чем Пегова передвигается по ночной Москве
0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео