«Едва не погибли»: Трамп потребовал разобраться с «саботажем» на Генассамблее ООН

Диана Кулманакова
Недовольство американского лидера вызвали три инцидента.

Что вызвало недовольство Трампа в ООН

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - CNP

Трамп потребовал от генсека ООН расследовать саботаж на Генассамблее

Президент США Дональд Трамп потребовал расследования инцидентов, произошедших во время его визита на Генассамблею ООН. По его словам, все события не были случайностью, а представляли из себя тройной саботаж. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — говорится в публикации.

Недовольство Трампа вызвали три происшествия. Первым инцидентом стала внезапная остановка эскалатора при подъеме в здание ООН, которую источник организации объяснил случайным срабатыванием предохранительного механизма кем-то из американской делегации. Однако американский лидер уверен, что мог бы из-за этого погибнуть вместе с супругой Меланией Трамп.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — пояснил он.

Также недовольство президента вызвали задержка включения телесуфлера во время выступления и проблемы со звуком, из-за которых речь была слышна только через наушники перевода.

