Беременные либералки в США массово пьют парацетамол в знак протеста

Эфирная новость

Ранее Дональд Трамп заявил, что данное лекарство может быть опасно для женщин в положении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Массовое помешательство началось в американских соцсетях. Беременные сторонницы Демократической партии в знак протеста против Дональда Трампа начали демонстративно глотать парацетамол.

Поводом стало недавнее заявление президента, что прием этого лекарства во время беременности может приводить к аутизму у ребенка. Но вместо научной дискуссии начался опасный флешмоб.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению академика РАН и известного эпидемиолога Геннадия Онищенко, если парацетамол способен оказывать негативное воздействие на взрослый организм, то для развивающегося плода он представляет еще большую опасность.

Онищенко также напомнил, что в медицине часто случается так, что препараты, ранее считавшиеся безопасными, впоследствии признаются вредными после длительного применения.

Отказываться от широко используемого лекарства пока преждевременно, эксперт подчеркивает необходимость пересмотра подходов к его применению, особенно среди беременных женщин.

