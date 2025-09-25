Путин: в мире наступает принципиально новый технологический уклад

В мире наступает принципиально новый технологический уклад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Глобального атомного форума, проходящего на ВДНХ в Москве.

«Наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект. Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», — подчеркнул президент.

Он отметил, что потребление электроэнергии дата-центрами в текущем десятилетии вырастет более чем в три раза, что требует больших энергетических ресурсов. Путин также рассказал, что Россия уже активно внедряет модульные системы обработки данных на атомных электростанциях, чтобы удовлетворять растущие потребности.

По словам главы государства, растет число стран и международных компаний, которые рассматривают атомную энергетику как ключевой ресурс для развития. Атомная энергетика становится безальтернативной частью будущего мирового энергетического баланса, и многие страны выбирают ее как стратегический путь развития.

Эксперты отмечают, что активное развитие атомных технологий и их интеграция с искусственным интеллектом позволит России укрепить позиции в глобальной энергетике, а также повысить эффективность обработки больших объемов данных для промышленности, науки и инфраструктуры.

