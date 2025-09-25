Во Владимире в заброшенном многоквартирном доме обнаружили 18 пленников

Во Владимире в заброшенном многоквартирном доме обнаружили 18 человек, которых удерживали в качестве пленников на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Следствие установило, что задержаны двое жителей Владимирской области 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям 160 («Присвоение») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По версии следствия, с 2022 года по настоящее время подозреваемые удерживали людей, прибывших из разных регионов и не имевших стабильного социального положения, в заброшенном доме, который планировали снести. Подозреваемые снабжали пленников одеждой, продуктами и необходимыми вещами, а сами заставляли их работать на одном из местных предприятий.

При этом заработок работников полностью присваивался злоумышленниками. Сумма незаконно полученных средств превысила один миллион рублей.

Ранее стало известно, что в США мужчина удерживал четырех человек в подвале собственного дома на протяжении нескольких лет, используя их средства для личных расходов.

Судебные документы показывают, что Донни Берчфилд полностью контролировал жизнь своих жертв: он решал, что они будут есть, ограничивал их контакты с внешним миром и даже следил за использованием туалета. Некоторые из пленников находились в доме длительное время — одна женщина с 2015 года, другая — с сентября 2024-го.

